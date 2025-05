Abiteboul, kes jõudis Hyundai etteotsa 2023. aastal, andis pärast Portugali rallit ajakirjanikele mõista, et järgmisel aastal on nende meeskond WRC-sarjas rajal, kuid sealt edasi ei tundu tuleviku väga paljulubav.

Aasta alguses on levisid isegi kuulujutud, et Hyundail pole pärast käesolevat hooaega enam ametlikku meeskonda rallis MM-sarjas. Sarnaseid spekulatsioone Hyundai kohta on kuulda olnud mitmeid aastaid.