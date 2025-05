Andres Oper lõpetab 47-aastaselt gümnaasiumi: alguses istusin klassis nokamüts peas

Keskkooli pooleli jätmine oli omal ajal ehk seda üllatavam, et Operi isa oli kooli direktor ja ema õpetaja. «Ma isegi vaatasin tagasi neid hinnete lehti, kuidas jalgpall tuli sisse. Lihtsalt need hinded kukkusid. Ma olin tubli koolipoiss, neljad-viied, mõned kolmed sisse. Seal tulidki puudumata tunnid ja lõpuks jäidki reelt maha. Ei sobitunud tol ajal see asi kokku. Tänapäeval on täiesti uued võimalused selles valdkonnas,» rääkis Oper

Kuidas vanemad aastakümnete eest vastu võtsid, et poeg kooli ei lõpeta? «Eks ema ja isa omavahel oli eriarvamustel. Isa nägi vist midagi rohkemat, ta ütles, et las poiss siis teeb sporti,» meenutas Oper.

Kas Oper on nende aastate jooksul kahetsenud, et kool jäi noorena lõpetamata? «Arvestades seda karjääri, vist ei peaks kahetsema. Osad on saanud sellega küll hakkama, minu jaoks oli see keeruline. Läksin hiljem välismaale. Pigem pean ütlema, et ei kahetse oma karjääri,» ütles Oper, kelle profikarjäär kestis 2013. aastani.