«See on šokeeriv!» Endise maailma esireketi «imemees» filmis salaja alasti tudengeid

«Esimene video näitab, kuidas naine on ühiselamus vaid t-särgi väel. Ta nõjatub ettepoole ning siis on näha tema tagumik. Järgmisel videol on teine naine, kes istub oma voodis,» kirjeldas prokurör Varinder Hayre vaid ühe mitmest tuhandest süüdistusest 63-aastase Hersborgi vastu. Kohtuotsus tema kohta kuulutatakse välja juulis, seni viibib ta vahi all.