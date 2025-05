Turniiril esimest asetust omanud eestlannad said alagrupis kaks kindlat võitu ning tagasid sellega alagrupis esikoha. Ühtlasi tähendas see, et jõuti otse veerandfinaali, vahendab volley.ee .

MK-etapid jagunevad kolme kategooriasse, millest Futures on madalaim. Kõrgeim kategooria on Elite16 MK-etapp, mida on tänavu kavas 11. Järgmine kateoogia on Challenge, kus võisteldakse tänavu kuus korda.