NIMEKIRI Eesti kümnevõistlejad madistavad Götzises ülikõvas konkurentsis

Konkurents on ülikõva. Tilga platseerub oma rekordiga alles kaheksandaks. Temast kõvem tulemus on all Damian Warneril (9018), Leo Neugebaueril (8961), Pierce LePage'il (8909), Lindon Victoril (8756), Ayden Owens-Delermel (8732)​, Kyle Garlandil (8720) ning Niklas Kaulil (8691). Lisaks on veel kolm meest ületanud 8600 punkti piiri: Sander Skotheim (8635), Harrison Williams (8630) ja Heath Baldwin (8625).