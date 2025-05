Eesti kiireima mehe hooaja teine start oli juba parem, aga varu leidub kõvasti

«Vaatasin ette suvehooajale ja leidsin, et Hiina minek ja tagasitulek võtnuks liiga palju aega ettevalmistusest ära,» selgitas ta märtsis Postimehele. «Suvi on varasemalt olnud mu nii-öelda nõrgem hooaeg ja näen, et kui tahta juba maikuus pihta hakata ja suvele tugevalt vastu minna, tuleks teha hea ettevalmistus.»

«Kui vaadata mu võistlusajalugu, siis on mul varasemalt olnud nii-öelda kõrghetki, millele on järgnenud äravajumisi või täitsa «kadunud» tulemusi. Kuigi olen jooksnud 10,18, siis sama hooaja keskmine oli ikkagi 10,32 kandis,» pajatas sprinter.

«Tänavu tahakski ennekõike stabiilset hooaega, saada keskmine allapoole, nii 10,2 kanti, mille pealt oleks võimalik rekordit parandada. See, et sa jooksed muidu 10,4, aga ühel hetkel paugutad 10,1, on ikkagi harv – pigem on kõik ikkagi pikaajalisem töö.»