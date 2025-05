Uskumatu: aastaid võistlustelt puudunud agressorriigi koondis tõusis maailma edetabeli liidriks

See osutub võimalikuks asjaolu tõttu, et kui agressorriikide koondised eemaldati pärast Ukraina sõja algust 2022. aastal rahvusvahelisest hokielust, siis jäähokis nende tol hetkel edetabelis olnud punktide arv külmutati. Venelaste punktide arv ei kasva, aga konkurentidel võib ebaõnnestumiste korra väheneda. Ning niimoodi on kõik äkitselt langenud Venemaast tahapoole.