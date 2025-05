Eesti käsipalli tabas valus kaotus

«Palm kuulus põlvkonda, kus Eesti käsipallis tuli vasakukäelisi mängijaid nagu seeni pärast vihma,» meenutas endine Eesti koondise peatreener Jüri Lepp. «Tema koha peal olid rahvuskoondises sageli ees mehed nagu Varik ja Bramanis, aga Jürgen oli alati valmis panustama. Mäletan üht seika – mängisime Tallinnas Rootsi vastu, kes tol hetkel valitses Euroopa käsipalli. Palm tegi kiirrünnakut ja kaotas pallikontrolli. Kui küsisime, mis juhtus, vastas ta, et platsil oli mingi muhk. Esialgu tundus see vabandusena, aga kui hiljem platsi kontrollisime, oligi seal ebatasasus. Olime sel hetkel rootslaste vastu 8:5 ees ning Palm oleks oma väravaga viinud meid 9:5 juhtima. Need on hetked, mis jäävad meelde.»