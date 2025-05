Jefimoval ei jäänud Londonis ka kolmandast Eesti rekordist palju puudu

«Tundsin juba täna hommikul väsimust. Mul on olnud pikk treeningnädal ja otsa korralik võistlus, seetõttu võib-olla polnud täna seda kiirust sprindis. Üldplaanis olen rahul tulemustega ja kõige rohkem just 200 meetri rinnuli Eesti rekordiga,» vahendas Jefimova kommentaari ujumisliidu Facebooki konto.

«Üldpilt on hea. Tulime siia võistlustele kolme Eesti rekordit ujuma (50 vabalt, selili, liblikat – toim), aga õnnestus ainult üks (50 m vabalt). Jäingi selle 50 krooliga kõige enam rahule, aga tunnen, et nii vabaujumises kui ka liblikujumises on varu just stardihüppes. Detaile, detaile tuleb teha ja siis oleme MMiks valmis ka,» kommenteeris Tribuntsov.