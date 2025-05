WRC videomäng saab uue tootja. Kas see on hea või halb uudis?

Põhjus rõõmustada?

NACON on viimase aasta jooksul avaldanud mitu erinevat spordimängu. Nende kodulehelt vaatavad mängude lehel vastu TT motoringraja, tennise, jalgrattaspordi, cricket, rula ja ragbi mängud.

Samuti lõi NACON koostöös Kyloton Gamesiga (KT) motokrossi MM-sarja ametliku mängu MXGP 24. Võimalik, et seda pole nende veebilehel põhjusel, et see polnud ainult nende loodud mäng, kuid kui põhjuseks on, et nad lihtsalt ei taha end selle mänguga reklaamida, oleks täiesti loogiline.

Nimelt osutus motokrossi MM-sarja mäng täielikuks katastroofiks. Kui enne avaldamist reklaamisid nii tootjad kui MM-sarja promootor, et tegu on realistliku ja tõetruu mänguga, siis reaalsus oli totaalselt teistsugune.

Näiteks Metacritic, kes hindab mänge, kirjutas MXGP 24 kohta nii: «See pole hea mäng. Kuigi sel on ametlik litsents, ei paku mitte midagi märkimisväärset. Häbiväärne mängufüüsika, odav ja igav välimus, mängimine muutub väga kähku häirivaks.»

Kui see on veel viisakas tagasiside, siis erinevad sisuloojad, kelle fookus ongi suunatud motokrossimängudele, andsid veel laastavamat tagasisidet, nimetades mängu lihtsalt raharööviks. Pole ka ime, et kuu, maksimaalselt kaks pärast mängu avaldamist pole tuntud sisuloojad sellest videoid enam teinud.

Ja ka seda tasub märkida, et MXGP ametlik promootor keelas mänguteemalistel sotsiaalmeediapostitustel kommenteerimise. Kuigi NACONi ja KT litsents MXGP-mängude tootmiseks kestab 2028. aastani, on spekuleeritud, et esimene mäng jääbki viimaseks.