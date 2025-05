GALERII Kõik Tartu ponnistused pareerinud Kalev/Cramot lahutab meistritiitlist üks võit

Et tänavu on üle pika aja õhus taas intriig, tõestas eksprompt otsus kolida matš Kalevi spordihallist Unibet Arenale. Üle 6000 pealtvaataja mahutav hall ei tulnud küll pilgeni täis nagu «vanadel headel aegadel», kuid 3216 huvilist on igati korralik näitaja.