Manchester Unitedis põrunud peatreener hakkab juhendama tippklubi. «Ta tõestas seal oma kvaliteeti.»

Tühjaks jäänud koha täitis endine Manchester Unitedi peatreener ten Hag, kes sõlmis klubiga kaheaastase lepingu. See on 55-aastase hollandlase esimene töökoht pärast seda, kui ta mullu oktoobris sai kinga Man Unitedist.

Leverkuseni spordidirektor Simon Rolfes ütles, et klubi tõi ten Hagi näol kogenud treeneri, kelle saavutused on muljetavaldavad. Sealjuures kiitis Rolfes ka ten Hagi aega Man Unitedis. «Ta tõestas seal oma kvaliteeti, sageli keerulistes oludes,» lausus ta Leverkuseni veebilehel.

Ten Hagi sõnul on Leverkusen üks paremaid Saksamaa klubisid, mis kuulub kahtlemata Euroopa tippude sekka. «Tulin Leverkusenisse, et jätkata viimaste aastate ambitsioonikat tööd. See on atraktiivne väljakutse – luua üheskoos midagi ja arendada ambitsioonikat meeskonda,» lisas ta.