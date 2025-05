Märtsikuise koondiseaknaga võrreldes on koosseisus kaks uut meest. FCI Levadia keskkaitsja Tanel Tammiku asemel on FC Flora ametivend Erko Jonne Tõugjas, tagasi on ka vigastusest taastunud poolkaitsja Rocco Robert Shein.

Kuigi koosseis on üsna sarnane, tõdes Henn, et peamurdmist oli omajagu. Lõpuks sai otsustavaks asjaolu, et koondiseaken on üsna lühike, seega polnud soovi kaasata uusi mängijaid.