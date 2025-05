AMETLIK Venemaa võistkonnad järgmisel olümpial võistelda ei saa

Tegemist on järgmise osaga ROKi sanktsioonidest, mis kehtestati Venemaale pärast 2022. aastal alanud täiemahulist sõda Ukrainas. ROK vastas sellega teadetele, mis tulid Venemaalt, et Rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) ametnikud olid pidanud venelastega läbirääkimisi olümpial osalemise üle.

«ROKi täitevkomitee 2023. aasta märtsis antud soovitus Venemaa passiga sportlaste osalemise kohta võistkonnaaladel jääb kehtima. See põhineb asjaolul, et üksikuid neutraalseid sportlased ei saa käsitleda meeskonnana. IIHF on kinnitanud, et järgib seda soovitust,» teatas ROK.