Eesti kellafirma viskas korvpalliäparduse üle teravat nalja

Rocca al Mares Unibet Arenal toimnud mäng jõudis kesta natuke üle pooleteise minuti, kuid jäi tunniks ja 15 minutiks pooleli katkise korvilaua tõttu. Tunniga saadi uus laud hangitud ja paika ning teatati, et mäng jätkub.

«Kiiret pole,» postitas AEGAON Watches Facebooki pildi olukorrast, mil korvikonstruktsioon oli areenil maha võetud ning selle ümber askeldati, et seda välja vahetada.

Kohe pärast mängu alguses toimunud intsidenti teatas esimene kohtunik Rain Peerandi, et selle konstruktsiooniga ei jätkata. Esialgu kamandati tiimid riietusruumi. Enne kella kaheksat jõudis areenil uus korvilaud ning kiirelt vahetati see välja. Mäng jätkumise kellaajaks kuulutati 20.20.

Finaalseerias on seis 2:1 Tartu kasuks. Meenutame, et esialgu pidi mäng toimuma Kalevi spordihallis, kuid suure publikuhuvi tõttu viidi see Unibet Arenale.