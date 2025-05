Toyota ülemvõim valmistab konkurendile muret: ta nagu sõidaks McLareniga ja mina Red Bulliga

Toyota on viimastel hooaegadel on kanda WRC-sarja tippkonkurentsist kinnitanud. 2017. aastal tippsarja tagasituleku teinud Jaapani autotootja tõi aasta eest turule ka Rally2-auto, millega on asunud domineerima WRC2-sarjas. Konkurentidele valmistab see muret.​