F1 tiimibossid nõuavad legendaarsel ringrajal muudatusi: võtku maad juurde

Monaco nädalavahetusel, nagu tavaks, sai paremusjärjestus tegelikult paika laupäevase kvalifikatsiooniga, sest kitsal linnarajal pole lihtsalt tänapäevaste autodega võimalik mööduda. Ei aidanud ka see, et sõitjad olid kohustatud tegema kaks boksipeatust.

Kvalifikatsiooni võitnud McLareni piloot Lando Norris kontrollis võidusõitu algusest lõpuni ning võitis. Kogu 78 ringi kestnud võistluse peale tehti vaid kaks möödasõitu.

Red Bulli meeskonnajuhi Christian Horneri arvates tuleks muuta raja kujundust, et tekiks vähemalt üks möödasõidukoht.

«Tänapäeva vormelid on nii suured, et Monacos lihtsalt pole võimalik kõrvuti sõita. Siin on sõidetud 72 aastat, autod on ajas muutunud. Kokkuvõttes peaks kõik käima ajaga kaasas,» sõnas Horner The Guardianile.

Ta jätkas: «See on legendaarne rada, aga kui vaadata, palju on Monaco selle ajal muutunud ja kui palju nad mere arvelt maad juurde võtnud, siis ei peaks tegema palju. Lihtsalt ühte sektsiooni on vaja, kus saab mööduda. Praegu teavad kõik, et Monaco GP tulemus selgub juba laupäeval.»

Võistluse korraldaja, Automobile Club de Monaco (ACM), usub, et raja muutmine on peaaegu võimatu.

McLareni tiimibossi Andrea Stella arvates tuleks seda siiski kaaluda. «Peaksime üritama F1-sarja võidusõite parandada. Ma ei tea, kas midagi üldse on võimalik teha raja kujunduse puhul, ma pole sellele kunagi mõelnud, aga ehk peaksime seda ikkagi kaaluma.»

Ka Mercedese tiimiboss Toto Wolff oli üksmeelel, et midagi tuleb muuta. Ta pakkus üheks variandiks välja, et tuleks kehtestada maksimaalne ringiaeg, mis takistaks meelega aeglaselt sõitmist, ning teiseks, et tuleks kaaluda raja muutmist.