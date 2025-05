Itaalia jalgpallikoondislane tungis riietusruumi, urineeris seinale ja saatis kaks noormängijat haiglasse

25-aastane Zaniolo käis 26. mail vaatamas endise koduklubi AS Roma noortemeeskonna kohtumist Fiorentina omaga. Roma väitel läks Zaniolo pärast mängu ilma loata Roma meeskonna riietusruumi, kus märatses, urineeris seinale ning tungis kallale kahele noormängijale.

ESPN kirjutab, et Itaalia jalgpalliliit algatas teisipäeval juhtumi suhtes uurimise.

«Läksin riietusruumi selleks, et anda poistele edasi positiivset sõnumit… Kahjuks üks poiss provotseeris mind verbaalselt ja kaotasin ekslikult enesevalitsuse.

Siiski soovin rõhutada, et tegelikkus erineb suuresti sellest, mida on kirjeldatud. Ma ei käitunud füüsiliselt agressiivselt, vaid meil oli verbaalne vaidlus. Soovin kogu südamest vabandada juhtunu pärast. Tean, et reageerisin valesti ja võtan vastutuse,» kirjutas Zaniolo.