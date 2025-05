Soome ralliäss ei igatse WRC-sarja

Ta ei nurise, sest juba MM-sarjas sõites rääkis 34-aastane soomlane, et see on liiga koormav ning selle tõttu pole aega perega olla. Intervjuus Soome veebilehele Rallit.fi ütles ta, et isegi kümned miljonid eurod ei muudaks tema jaoks MM-sarjas täiskohaga sõitmist atraktiivseks.

Lappi on õnnelik, et saab sõita Soome meistrivõistlustel. «Ma isegi ei mõtle enam MM-sarja peale. Soomes võistlemine on olnud õnnestunud valik. Nimetagem seda siis rahunemiseks või kuidas iganes soovite, aga see on tõesti olnud maagiline.»