Saaremaa malefestivalil osalevad paljud tipud eesotsas eksmaailmameistriga

Tuntumad osalejad on Ponomarjovi ja Giri kõrval Alexei Shirov (Hispaania) ja Aleksandr Motylev (Rumeenia). Eesti tippudest osalevad teiste seas Mai Narva, Kaido Külaots, Aleksandr Volodin, Jaan Ehlvest.

Giri on viiekordne Hollandi meister, oma kõrgeima reitingu (2802) saavutas ta 2015. aastal. 2023. aastal võitis ta esmakordselt prestiižse Tata Steel Chess turniiri. Sotsiaalmeedias on tal ligi miljon jälgijat, ta on tuntud oma vaimukate ja humoorikate online-esinemiste poolest.