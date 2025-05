VIDEO Stefan Vaaks läheb lõikusele

«Tahaks tänada kõiki fänne, kõiki poolehoidjaid, kellele minu tegemised korda lähevad. Teie toetus on tõesti teinud minu meeleolu palju paremaks ja ma poleks elu sees oodanud, et nii palju inimesi mulle kirjutab.

Mul on kahju, et ei saa mängida elu esimest finaali. Vigastused tulevad sportlastel tihtipeale ette. Kahju, et ei saa koondisega trenni teha, EMile minna. Elan Kalev/Cramoole selles finaalis väga kaasa ja loodan, et Kalev võidab.