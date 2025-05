«Näeme nüüd, et MMi korraldanud ettevõtte majanduslik tulemus on märkimisväärselt negatiivne ja see on väga kurb. Meie eesmärk oli anda teenitud tulu tagasi meie omanikele, mis omakorda peaks minema laste ja noorte tegevusteks,» teatas Trondheimi MMi korralduskomitee juht Åge Skinstad pressiteates.