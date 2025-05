Hyundai sõitja Adrien Fourmaux alustas eelmist MM-rallit Portugalis kõrgelennuliselt, kuid olid sunnitud reedel vedrustuse purunemise tõttu katkestama. Nüüd on tulnud päevavalgele, et tegemist polnud sõitja veaga ning Hyundai meeskond on asunud probleemi lahendama.​