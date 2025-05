Viiekordse maailmameistri pikaajaline suhe jooksis karile

Weng oli Kjetil Nygårdi elukaaslane üheksa aastat, kuid suhe on nüüd lõppenud. «Mõnikord ei lähe elu nagu unistad. See aasta on olnud natuke erinev. Oleme oma partneriga otsustanud minna eriteid pärast üheksa aastat kestnud suhet,» kinnitas Weng sõnumiga Norra ajalehele VG.