PRESSISEKTOR Johanna Talihärmaga purunenud korvilauast, spordipoliitikast ja treeneri vallandamise olukorrast

Nagu «Pressisektoris» ikka, valiti välja möödunud nädala staar, krahh, rõõm ja mure ning peatuti pikemalt ühel teemal, milleks oli sedapuhku spordipoliitikas osalemine tippsportlase vaatevinklist, mis on Talihärma südameasi ja missioon.

Staar – korvpalli finaalseeria

Nädal aega tagasi juhtis Tartu Ülikool Maks&Moorits finaalseeriat 1:0. Praegu on nad BC Kalev/Cramo vastu 1:2 kaotusseisus ja kogu pidu võib juba täna õhtul läbi saada. Aga vahepealsed kaks Cramo võitu on pealispind, mille all peitub rohkelt keerd- ja pöördkäike, mille järel on põhjust küsida: kas me sellist korvpallifinaali tahtsimegi?

Intriigi mõttes kindlasti, jah, just sellist! Aga kvaliteedi? Ning kindlasti ei tahtnud keegi korvpallifinaali, mille käigus saab vigastada Eesti koondise jaoks oluline mängija (Stefan Vaaks). Muidugi lahkab «Pressisektor» ka purunenud korvilaua-intsidenti ja lisab sinna Talihärma abil ka laskesuusataja perspektiivi!

Krahh – FCI Levadia sumpab mädasoos

FC Floralt saadud 0:1 kaotusele on järgnenud penaltiseerias kaotatud karikafinaal Nõmme Kaljule ja 2:2 viik Pärnu Vaprusele. Hooaega suurte ootustega (meistritiitli kaitsmine, edu eurosarjas) alustanud Levadias asjad hetkel ilmselgelt ei klapi.

Kas tegu on kriisiga? Kui jah, siis ka suure või väikese? Kas lahendatava või ületamatuga? Ning kui on lahendatav, siis kas peatreeneri vahetamise läbi või ka mingil muul moel? Kõik need küsimused on hetkel päevakorras.

Rõõm – korvpalli EMi korraldusõigus