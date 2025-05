GALERII Nagu Norra olümpiakoondis Kanaaridel, nõnda Eesti oma Käärikul!

​Ilves selgitas idee tagamaid, mille Team Estonia koostöös Eesti Olümpiakomitee (EOK) sportlaskomisjoniga Käärikul teoks tegi. «Mõte tuli Norra eeskujul ehk mida teeb nende Olympiatoppen. Kui meie oleme Käärikul, siis nemad on hetkel Kanaari saartel. Võib-olla treenivad nad seal küll teises mahus, aga me oleme kuskilt alustanud.

See ongi väga äge, et meie sportlased on üle maailma laiali, mis tähendab, et meil on väga palju teadmisi, mida üksteisele jagada. Loodan, et siit saab alguse traditsioon, mis annab Eesti spordile palju juurde,» ütles Ilves.