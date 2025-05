Vägev! Eesti olümpiasportlane võitis Türgis rahvusvahelise turniiri

Pärnat sai kvalifikatsioonis 657 punkti, millega teenis naiste sportvibu klassis 44 võistleja seas teise koha. Kvalifikatsiooni võitnud Makhmudova teenis temast kvalifikatsioonis kolm punkti rohkem.

Pärnat pääses kvalifikatsiooni tulemusega otse 1/16 duelli, kus kohtus türklanna Hansa Fatma Ogurluga. Pärnat võitis 7:1. 1/8 duellis alistas ta puhtalt türklanna Zeynep Köse 6:0, veerandfinaalis bulgaarlanna Dobromira Danailovat 7:1 ning poolfinaalis moldovlanna Alexandra Mirca 6:0.

Finaalis alistas Pärnat neutraalse lipu all võistelnud Makhmudova 6:4.

«Olen väga rahul! Eilne laskmine andis enesekindlust juurde ja tundsin end finaaliplatsil mugavalt. Teadsin, et ka vastane on heas vormis – nii et olin võistluseks valmis!» rääkis Pärnat pressiteates.

Pärnati treener Siret Luik oli samuti rahul tulemusega, öeldes, et kui Pärnat keskendub, on tema laskmistehnika tasemel. «Seda tõestab fakt, et finaalis lasknud neljast naisest ja neljast mehest oli just Reena keskmine skoor parim. Reena on viimase aastaga väga tugeva arengu teinud ja on taas elu parimas vormis,» ütles ta.

Pärnati taset ja head vormi näitab seegi, et ka meeste sportvibu klassis, kus võistles 63 osalejat, oleks ta oma tulemusega olnud esikümnes.

Pärnat rääkis, et kuna tal pole enne MMi eriti plaanis võistelda välismaal, siis teadis ta, et peab Türgis andma endast maksimumi. «Lihtne polnud, võistlusplats oli majade vahel ja tuul keerutas. Samas tunnen, et sain oludega hästi hakkama.»

Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava ütles, et on Pärnati saavutuse üle uhke, kuid tunneb samal ajal pisut piinlikkust. «Väikese alaliiduna ei ole me võimelised toetama Pärnati osalemist näiteks MK etappidel. Kui me ometi leiaks meie aegade kõige andekamale sportvibulaskurile sponsori, kes aitaks tal ja tema treeneril rahulikult Los Angelese olümpiaks valmistuda ja olulistel suurvõistlustel osaleda,» lausus ta.