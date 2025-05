Vigastatud Vaaksi pulss läks platsi ääres kõrgeks: vaadata on palju rõvedam kui mängida

Kalev juhtis küll mõni minut enne lõppu nelja punktiga, ent mängis edu käest ja kaotas. Vaaks rääkis, et seda oli raske kõrvalt jälgida. «Olime neljaga ees, aga ei saanud kolm-neli rünnakut korvi. Need on täpselt sellised hetked, kus tahaks olla väljakul ja otsustada. Oli tõesti raske, pulss oli 150 – kõrvalt on palju rõvedam vaadata kui mängida,» sõnas ta ajakirjanikele.