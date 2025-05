Sébastien Ogier lükkab suvepuhkust edasi ja jätkab WRCs kihutamist

2021. aastal kaheksandat korda ralli maailmameistriks tulnud Sébastien Ogier on pärast seda jätkanud WRCs kihutamist osakoormusega. Tänavu on ta kaasa teinud kolm rallit, kuid nüüd on kindel, et ta teeb stardi järgmisel nädalal Sardiinias ja on rajal ka juunis Kreekas. Kas 41-aastane vanameister suurendab oma koormust?​