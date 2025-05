Üllar Kerde: see on maailma parim asi, kui Eesti meister selguks viimase sekundi viskest

Eesti korvpalli meistrivõistluste finaalseeria on vastu ootusi jõudnud välja viienda mänguni. BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Mooritsa duell algab tegelikult nullist: kes laupäeval võidab, tuleb meistriks. Kogenud korvpallitreener Üllar Kerde, kes tuli 2002. aastal Tallinna Kaleviga Eesti meistriks samuti otsustavas finaalmängus, on arvamusel, et maailmas pole paremat asja, kui meistri selgumine viimase mängu viimase viskest.​