Tondiraba spordikeskuse kodulehel on kirjas, et peaareenil, kus tavapäraselt asub jäähall, on statsionaarseid istekohti 5470. BC Kalev/Cramo turundusjuht Allan Siimann kinnitas Postimehele, et maksimaalne pealtvaatajate arv saab olema 5900.