F1-sarjaga liituv Audi tegi murettekitava avalduse

Binotto kardab, et Audi jõuallikas ei pruugi alguses olla konkurentsivõimeline. «Teame, et me pole 2026. aastal tipus. Meie jõuallikas ei ole kõige parem,» lausus ta väljaandele Autosport.

Uute reeglitega F1-autode jõuallikad on 50% ulatuses elektril põhinevad hübriidid. Et hübriidmootori arendamine on keeruline ja kallis protsess, on Audi seis oodatust kehvem. «Teeme ju midagi, mida varem pole tehtud,» põhjendas Binotto tekkinud tagasilööke.