Manchester Unitedit ähvardab järjekordne suur jama

2020. aastal Lissaboni Sportingust Man Unitediga liitunud Fernandes on kogu Unitedis veedetud aja olnud võtmetähtsusega mängija. Viimasel kahel hooajal kaptenipaela kandnud portugallane võib aga vahetada mängupaika.

Kuigi Unitedi peatreener Ruben Amorim ütles, et 30-aastane tahab klubis jätkata, kirjutavad BBC ja teised meediamajad, et Portugali koondislane kaalub tõsiselt liitumist Saudi Araabia kõrgliigaklubi Al-Hilaliga, kes on teinud talle tulusa pakkumise.

Kui Fernandes liitubki Al-Hilaliga, saaks ta osaleda suvisel klubide MMil. Valitsev Saudide meister soovib väidetavalt Fernandest osta ligikaudu 100 miljoni euro eest.

BBC lisab, et Man United jälgib olukorda rahulikult. Ehkki Fernandes on viimased neli aastat olnud klubi aasta mängija, siis müügist teenitava tuluga saaks meeskonda ümber ehitada - see on miski, mida Premeir League'i 15. meeskond ilmselgelt vajab.

Peatreener Amorim ütles pärast seda, kui United alistas Aasia turneel Hongkongi esinduse 3:1, et keegi ei tea, mis saab.

«Fernandes pole paljude pakkumistega nõus. Ta peab mängima maailma parimas liigas. Loomulikult räägin temaga ja selgitan asju. Kui sa kellegagi räägid, saad aru, kas ta tahab jääda või lahkuda. Temaga rääkides tunnen alati, et ta tahab jätkata Manchester Unitedis. Aga lõpuni kindel ei saa kunagi olla,» rääkis Amorim.

Fernandes sõlmis mullu augustis uue lepingu, mis hoiab teda Unitedis kuni 2027. aastani. Lepingut on võimalik aasta võrra pikendada. Ta on üks enamteenivatest Man Unitedi mängijatest ning arvatakse, et Al-Hilalis teeniks ta kaks korda rohkem, teatab BBC.