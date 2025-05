Kas keegi saab Götzises üle 9000 punkti? «Usun, et paar meest võib seda teha, mina vist kah.»

«Nimekiri on muljetavaldav ja ilm tundub hea. Ainsaks takistuseks on mehed ise – arvan, et tuleb kõrgetasemeline võistlus,» lausus Eesti üks paremaid kümnevõistlejaid Karel Tilga ETVle, taustal päiksepaisteline harjutusareen.

Nimekiri on tõepoolest muljetavaldav. Starti tuleb 27 meest, kellest vaid ühe isiklik rekord on alla 8000 punkti. Lisaks Tilgale, kelle isiklik tippmark 8681 punkti on konkurentide seas paremuselt alles kaheksas, on eestlsatest stardis ka Risto Lillemets (8156) ja Rasmus Roosleht (8026).

Nende kõrval on kohal mitu tippu. Näiteks Tokyo olümpiakuld Damian Warner (isiklik rekord 9018), valitsev olümpiahõbe Leo Neugebauer (8961) ja 2023. aasta maailmameister Pierce LePage (8909). Ässadest puuduvad sisuliselt vaid valitsev olümpiavõitja Markus Rooth ja Euroopa meister Johannes Erm.

Neugebauer ennustas, et sel võistlusel võib sündida häid tulemusi, kasvõi juba suurepärase ilma pärast. «Arvan, et võib juhtuda midagi suurt. Usun, et paar meest võib jõuda 9000 punktini, nad on sellele üsna lähedal. Ise vist kah,» lausus ta ja naeris.

Maailmameister Lepage pidi mulluse olümpia vigastuse tõttu vahele jätma, kuid on nüüd tagasi. «Mul oli mullu suvel seljaoperatsioon. Arvan, et olen nüüd heas vormis, tunnen end üsna tervena. Götzise võistlus toimub suhteliselt vara, seega ma ei sea suuri ootusi. Eesmärk on võistlus lõpuni teha ja kui teen, on ka tulemus üsna hea,» sõnas ta.

Tilga, kes nihutas kevadel kettaheite isikliku rekordi 52.22 peale, ütles, et vorm on hea. «Aga küsimus pole vormis, vaid pigem selles, kas hakkan midagi ettevaatlikult tegema või ei saa jõudu sisse. Kui, siis tulemus pole see, mida tahaks, aga loodetavasti ei lähe nii,» arutles ta.