Terve maikuu võidulainel püsinud Flora kasvatas edumaa juba kuuele punktile

Poom ütles mängu järel Soccernet.ee ülekandes, et võit tuli üsna raskelt, esimese poolaja mängupildiga ei saanud rahule jääda. «Oli meie poolt natuke uimane. Poolajapausil saime mingid korrektuurid tehtud, teist poolaega alustasime hästi ja saime kontrolli enda kätte. Paanikat ei tekkinud. Saime ka esimesel poolajal aru, kus on vabad ruumid, ja teisel suutsime need ära kasutada.»