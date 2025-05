Ott Tänak Pardirallist: see on vähim, kuidas aidata saame

T'navune Pardiralli toimub pühapäeva õhtul Kadriorus. Pardiralli partoonid on President Alar Karis ja rallisõitja Ott Tänak. Tänak rääkis laupäeval Vikerraadio saates «Vikerhommik» nii pardi- kui ka pärisrallist.

«See on vähim, mis me [laste aitamiseks] teha saame. Kahjuks on elus paljudel ka tõsisemaid lugusid. Oleme selle ka ise läbi teinud, teame hästi, mis see tähendab. Arvan, et kui pere pisematel on niisugused mured, siis seda keerulisem on see vanematele,» ütles Tänak alustuseks.

Ta lisas eelmise aasta pardiralli meenutades: «Neid lugusid on palju, neid on alati raske kuulata. Samas positiivsest küljest tõid need hetked ja pardid lastele rõõmu.»

MM-sarjas 4. kohal asuv Tänak ütles, et tipptasemel rallisõit on vaimselt nõudlikum kui füüsiliselt: «Kõige olulisem on enda mahalaadimine. Võistlusi on kahe-kolme nädala tagant. Neil hetkedel, mil saame kodus olla, tuleb end uuesti täis laadida, et oleks energiat. Õnneks olen natuke maainimene, füüsilist liigutamist tahes-tahtmata tuleb ette.

Viimati Portugalis oli meil kiirus olemas ja kõik oli olemas selleks, et võita, aga nagu motospordis ikka, on tehnika see, mis vahel määrab, ja seekord määras. Samas kui tehnika on hea, annab see võimaluse võita. Näis, mida järgmised rallid toovad, praegu on kõik võimalik.»

Küsimusele, miks ralliautod sageli vastu ei pea, vastas Tänak: «See on täielik ekstreemsus, mida autodega tehakse. Kõik on viidud maksimumini.»