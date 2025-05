Poodium jäi Eesti naistele püüdmatuks. «Poolakad läksid Lossi tõusul puhta jõuga eest ära.»

Sõit algas Tartu lähistel rahulikult ning grupp püsis kenasti koos. Olulised sündmused hakkasid juhtuma 30. kilomeetril, kui rattureid ootas ees kaheksakilomeetrine kruusalõik. Tegu on hiljuti hööveldatud lõiguga, mis autojuhtidele on küll hea, kuid ratturitele mitte nii väga – tehnilisteks viperusteks (nt rehvi purunemine) on oht suurem, samuti kipub ratas taolisel teel "ujuma".