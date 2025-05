United ostis Amorimi Lissaboni Sportingust välja novembris. Sarnaselt paljude teiste juhendajatega pärast Sir Alex Fergusoni ajastut (kiiret) edu ei tulnud. Amorim on mõnegi kohtumise järel teinud aga väga teravaid avaldusi.

Jaanuaris pärast Brightonilt saadud 1:3 kaotust kuulutas ta, et tema meeskond on arvatavasti Unitedi ajaloo halvim. Pärast Euroopa Liiga finaalis Tottenhamilt saadud kaotust teatas ta, et lahkub kompensatsiooni nõudmata, kui klubi juhtkond või fännid leiavad, et parim oleks temata edasi minna.