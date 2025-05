OTSEBLOGI Meistrite liiga finaal! 19aastane noormees pani Interi oma pilli järgi tantsima

Kui võtta väga üldiselt, on tegu uue ja vana jalgpallivõimu duelliga. Seda näiteks põhjusel, et PSG asutamise ajaks (1970), oli Inter juba kaks korda Meistrite liiga (toonase nimega Euroopa meistrite karikasari) võitjaks tulnud. Seda suudeti 1964 ja 1965 legendaarse treeneri Helenio Herrera juhendamisel.

Eelkõige tähendab 70. finaal uue ja vana võitlust aga selle mooduse tõttu, kuidas PSG Euroopa klubijalgpallis tegijaks on tõusnud. 2011. aastal sai klubi omanikuks Katari riik (mitte ametlikult, aga sisuliselt küll). Prantsusmaa kõrgliiga valitsejaks tõusmine käis ruttu, aga Euroopa vallutamine pole seni õnnestunud.

​2020 jõuti finaali, kus kaotati 0:1 Müncheni Bayernile. Aasta hiljem palgati Lionel Messi, aga ka see samm ei toonud PSG õuele oodatud õnne. Messi lahkus 2023 ja alustati uut projekti Luis Enrique'i juhtimisel. Mullu jõuti poolfinaali, kus kaotati Dortmundi Borussiale. Tänavu ollakse finaalis.

Kui PSG jaoks on tegu klubi ajaloo teise finaaliga, siis Inter mängib seda mängu seitsmendat korda. Kirjas on kolm võitu (lisaks mainitutele 2010. aasta oma) ja kolm kaotust, millest viimane saadi 2023 kevadel Madridi Realilt. Võimalused on laias laastus võrdsed.