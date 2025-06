Barcelonas ei leidunud McLarenitele vastast, üks sõitja loobus võistlemisest

24-aastase Piastri jaoks oli tegemist karjääri neljanda parima stardikohaga, millest kõik on tulnud sel hooajal. Norris, kes on austraallase suurim rivaal ka punktitabelis, jäi tiimikaaslasest maha 0,209 sekundiga. Ühtlasi on tegemist selle hooaja suurima ajavahega kvalifikatsiooni esimese ja teise koha saanud sõitja vahel.