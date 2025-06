VASTUVOOLU #3 Aavik ja Zirk teevad puust ja punaseks selgeks, mis on Eneli Jefimova edu saladused!

Kui sõnastada väga lühidalt, jaotuvad Jefimova edu saladused kolmeks suureks alateemaks. Esiteks pööraselt kiire, tugev ja efektiivne (võib-olla isegi maailma kõige efektiivsem!) jalalöök.

«Kui tipptasemel rinnuliujumine lihtsustatult tükkideks jagada, on neid tükke kolme: jalalöök, kätetõmme ja ajastus. Eneli salarelv on algusest peale olnud kiire jalalöök. Ajavahemik jalalöögi algusest selle lõpuni on Enelil väga lühike,» selgitab Aavik.

Teiseks jalalöögi ja kätetõmbe täpne ajastus, mida ta on saanud timmida tänu jalalöögi võimsusele. «Kätetõmme teoorias tundub väga lihtne, aga tipptasemel ei ole see Soome turisti konn. Esmalt tuleb vesi välja lükata, siis tagasi tõmbesse sisse tuua ja lõpuks sirutada,» räägib Aavik.

Timmitud tõmbega omakorda on seotud tempo, sest tippujumises on sportlasel täpselt paika pandud, mitu tõmmet ta võistlusolukorras ühe basseinipikkusega teeb, kusjuures see arv võib distantsi käigus erineda. «See ongi tippujumise iva - mitte liiga kiiresti sahmida!» rõhutab Zirk.

Kolmandaks kõva võistlusnärv, mida Jefimova senine karjäär ilmekalt tõestab, sest pea igal olulisel võistlusel on Sillamäelt pärit ujuja saavutanud kas väga hea aja või kõrge koha. Päris sageli ka mõlemad korraga.

«Pinge on privileeg. Kui tunnet enne starti pinget, siis on see võistlus sportlase jaoks oluline. Eneli on nende olukordadega fantastiliselt hakkama saanud. Juba noores eas. Ta pääses ju 14-aastaselt Tokyo olümpial poolfinaali ja ujus oma tulemuse välja,» meenutas Zirk.

Saate teises pooles võtavad Aavik ja Zirk ette seitse ujumisega seotud müüti ning panevad paika, kas need vastavad tõele täielikult, osaliselt või üldse mitte. Müütideks on:

Enne ujumist ei tohi süüa. Võistlustrikoo muudab ujuja kiiremaks. Kõik ujujad pissivad basseini. Ujumine on igav spordiala. Kiiremini ujumiseks tuleb liigutada käsi ja jalgu kiiremini. Ujujad raseerivad, et olla vees kiiremad. Osates ujuda ei ole võimalik uppuda.