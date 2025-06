OTSEBLOGI Sardiinia ralli: mis hoogu näitab Ott Tänak testikatsel?

Enne rallit

2024. aastal katsetati Sardiinias uuenduslikku lühemat võistlusformaati. Kavas oli 16 kiiruskatset nagu tänavu, aga nende kogupikkus oli 266 km. Tänavu on jälle traditsioonilised 320 km. Lisaks hakkab ralli tänavu reede hommikul, kui mullu prooviti reede pärastlõunat, sest samal hommikul toimus testikatse, mis tänavu on kavas neljapäeva lõunal.

Ott Tänak võttis läinud aastal Sardiinias võidu ning üleüldse on see ralli olnud ajalooliselt Hyundai pärusmaa. Tänak on väljakutsele vastu minnes enesekindel, kuid manitseb ka ettevaatlikkusele.