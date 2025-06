GALERII Soomer on pärast kahte etappi Saksamaa meistrivõistluste liider

«Hommikune sõit oli rehviloterii, millest võitsid enam need, kes riskisid startida kuiva ilma ehk slikkrehvidel,» selgitas Hannes pärast võistlust. «Meie rehvivalik ei lähtunud üksnes julgusest, vaid ka hinnangust oludele – paraku ei osanud me ette näha, et niiske rada kuivab nii kiiresti. Võistluse käigus oli näha, kuidas kuivav sõidujoon iga ringiga pea meetri jagu laiemaks venis ja võistluse lõpufaasis oli üle kuumenevate vihma- ja üha paremini tööle hakkavate slikkrehvide kiiruste erinevus liialt suur, et «slikimehi» selja taga hoida. Ütleksin, et läksin kümne euroga kasiinosse ja tulin sealt viieteistkümnega välja.»