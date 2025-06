Rootsi sportlase nimi paneb inimesi pead vangutama. «Kas see on päris?!»

22-aastane Engholm põhjustab oma täisnimega aeg-ajalt segadust. Nimelt on tema täisnimi Novalie Sexy Engholm. Selguse huvides, inglise keeles tähendab sexy seksikat.

«Kui näitan oma passi lennujaamas, saan mõnikord veidi imeliku pilgu. Vahel on ikka küsitud: «Kas see on ikka päris?» rääkis Engholm Rootsi ajalehele Expressen.

Teadaolevalt on eesnimi Sexy Rootsis ainult neljal inimesel. Engholm avas ka põhjuseid oma ebatavalise eesnime kohta. «Mu emapoolne vanaema sai endale selle nime ja see anti alati põlvest-põlve edasi. Nii et ka mu ema teine nimi on Sexy,» naeris ta.

Nimi ei ole Engholmile õnneks kunagi ebameeldivusi põhjustanud. «Keegi pole mind kiusanud, inimesed lihtsalt arvasid, et see on naljakas. Ja ma tahan anda nime edasi oma lapsele, sest see on tõesti lõbus,» teatas lumelaudur.