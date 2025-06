Tartu rattarallil suri 45-aastane mees

«See kindlasti ei leevenda sündmuse traagilist poolt. Ja seda emotsiooni, mis meil kõigil on,» toonitas Kelk. «Aga ütleme, et väike leevendus see kindlasti on, et meie tegevusest tulenevalt ei juhtunud see asi. Tegemist oli terviserikkega, mis oleks võinud igal muul ajal tekkida. Kas see oli füüsilise pingutusega seotud või mitte, seda me ei oska täna öelda.»​