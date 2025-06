VIDEO Kaotus ajas Magnus Carlseni endast välja

Võit turniiri kuuendas voorus tähistas olulist hetke Dommaraju karjääris. Olles enamiku mängust surve all, pööras 19-aastane India suurmeister lõppfaasis mängu enda kasuks, kasutades ära ajahädas olnud Carlseni harukordse vea, et punkt võtta ja tabelit raputada.

«Praegu tähendab mulle kõige rohkem see, et ma ei kaotanud mängu. Aga jah, Magnust võita on alati eriline,» ütles Dommaraju.