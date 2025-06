Kriitika alla sattunud Max Verstappen tegi ootamatu avalduse

Kõige rohkem furoori tekitas kokkupõrge Russelliga. Esmapilgul tundus, et hollandlane võtab viiendas kurvis hoo maha, et paar ringi varem temaga duelli pidanud Russell mööda lasta. Ootamatult lisab aga Verstappen hoogu, kui Russell on temaga kohakuti ja sõidab Mercedese vormelile külje pealt sisse.