«Kui keegi oleks mulle paar päeva tagasi öelnud, et hüppan kõrgust 1.91 ja 4.50 teivast, siis ma ei oleks öelnud, et saan kokku 8400 punkti. Mõni asi ei tulnud üldse välja, teised asjad aga väga hästi. See võistlus oli selline tõeline Ameerika mägi,» rääkis Tilga pühapäeval ETV spordiuudistele.