Götzises võimsa rekordi püstitanud Roosleht ihkab pääseda MMile

Seejuures näis pikka aega, et Roosleht on kinni esikümnekohas. Kuid viimase ala, 1500 meetri esimeses jooksus lidus hollandlane Jeff Tesselaar ligi neli ringi võimsa ajaga 4.08,31. Seejärel sai Roosleht kirja vaid 4.46,46, mis punktidesse ümberarvestatult tähendas 253 (!) punkti vähem. Ning Tesselaar jäi temast 8 punktiga ette, lükates 22-aastase Eesti tõusva tähe 11-ndaks.

Roosleht pidanuks esikümnesse jäämiseks jooksma täpselt 4.45-ga, kuid tal polnud stardi eel infot, et üks konkurent tõusis raketina. «Usun, et oleksin selle poolteist sekundit suutnud näpistada, kui teadnuksin, et seda on vaja. Vaatasin viimase ala eel, et järgmine mees Eitel on 140 punktiga maas. Ning ta jooksis minuga samas pundis, sain teda ilusti kontrollida,» selgitas Roosleht.