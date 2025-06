Lepistu pole varjanud, et pidas eriti just šveitslase otsust ebaõiglaseks. 2021. aasta oktoobris avaldas ta arvamust, et on mustas nimekirjas. Nüüd on aga Lepistu enam kui kuueaastase pausi järel koondises tagasi, sest Jürgen Hennil oli vaja täiendust keskkaitsesse.